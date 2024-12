Protagonista indiscutível na Duna Arena de Budapeste, a jovem de 21 anos fixou hoje o seu 10.º recorde do mundo nestes Mundiais, rumo ao ouro nos 50 livres, consumado em 22,83 segundos.

Para conquistar a sexta medalha de ouro na capital húngara, Walsh retirou quatro centésimas à melhor marca mundial que tinha estabelecido nas meias-finais de sábado, com um tempo de 22,87.

A norte-americana deixou a compatriota Kate Douglass a 22 centésimas, com a polaca Katarzyna Wasick a fechar o pódio com um registo de 23,37.

Depois, voltou à piscina para a estafeta 4×100 estilos, com a qual estabeleceu novo recorde mundial, num registo impulsionado pelo novo mínimo universal fixado por Regan Smith nos 100 costas.

Smith, que em termos individuais também estabeleceu hoje novo máximo mundial dos 200 metros costas, cumpriu o seu segmento em 54,02 segundos, retirando 25 centésimas ao tempo ao recorde que registou 01 de novembro, em Singapura.

O quarteto norte-americano pulverizou a anterior melhor marca mundial, com um tempo de 3:40.41 minutos, quase quatro segundos menos do que o recorde que os Estados Unidos alcançaram há dois anos nos Mundiais de Melbourne, com um ‘crono’ de 3:44.35.

A estafeta norte-americana relegou o quarteto britânico para a segunda posição, a uns distantes 3:47.84 minutos, com a China a completar o pódio em 3:47.93.

Walsh despede-se de Budapeste com um ‘pecúlio’ de 11 recordes mundiais: além dos três recordes estabelecidos nos 100 mariposa, bateu ainda por duas vezes o dos 50 mariposa, dos 100 estilos e dos 50 livres, além de ter fixado a melhor marca de sempre em piscina curta nas estafetas femininas de 4X100 livres.

Para a ‘onda’ de recordes nestes Mundiais contribuiu também Luke Hobson, que voltou a melhorar o recorde dos 200 livres, ao impor-se na final com um tempo de 1:38.61 minutos.

Depois de, na sexta-feira, ter batido a lendária marca do alemão Paul Biedermann, o norte-americano retirou hoje 30 centésimas ao recorde mundial que estabeleceu na sexta-feira e que o tornou no primeiro homem a baixar a barreira do minuto e 39 segundos.

Em segundo ficou o australiano Maximilliam Giuliani, que com um tempo de 1:40.36 minutos estabeleceu um novo recorde da Oceânia. Em terceiro ficou o belga Lucas Henveaux (1:41.13).

A estafeta masculina russa, a competir sob bandeira neutra, estabeleceu novo recorde nos 4×100 metros estilos, impondo-se na final em 3.18,68 minutos.

Os Mundiais de piscina curta, que contaram com a participação de três portugueses, fecharam com um total de 30 novos recordes mundiais e foram dominados pelos Estados Unidos que conseguiram 18 das 39 medalhas de ouro em disputa.