“Aceitei com muito orgulho este convite. É uma grande responsabilidade, mas também uma grande satisfação e motivação. Sempre estive interessado [no cargo de selecionador], mas não pensei que se concretizasse. Pensava terminar a carreira no estrangeiro”, revelou Hadzibegic.

Hadzibegic, de 65 anos, vai orientar a seleção bósnia até ao fim do ciclo de qualificação, durante o qual vai defrontar Portugal, em 17 de junho e 16 de outubro de 2023, sucedendo ao búlgaro Ivaylo Petev, cujo contrato expirou no fim do ano passado.

“O objetivo é tentar fazer um resultado histórico e qualificar a seleção pela primeira vez para a fase final do Campeonato da Europa”, disse o presidente do organismo federativo, Vico Zeljkovic, em conferência de imprensa.

Antigo futebolista internacional jugoslavo, Hadzibegic foi selecionador de Montenegro entre julho de 2019 e janeiro de 2021, tendo já orientado brevemente a seleção bósnia, num único jogo, em 1999.

O novo selecionador da Bósnia-Herzegovina vai estrear-se frente à Islândia, em 23 de março de 2023, no Grupo J de apuramento para o Europeu de 2024, que integra também, além de Portugal, as representações de Luxemburgo, Liechtenstein e Eslováquia.