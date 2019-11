"Pela boca morre o peixe", já dizia o antigo provérbio que não mais significa do que "é perigoso falar demasiado". Porém, outra coisa que não é provérbio, mas que já se sabe, é que a Internet não esquece. (Muito menos a imprensa inglesa.) É tramado, mas é a realidade dos dias de hoje. Há sempre uma câmara apontada, um telefone por perto, alguém a escutar. É preciso cuidado com o que se diz, pois quando alguém se lembra e menos se espera, lá está aquela tirada antiga que ressurge para nos tramar. Acontece a todos e ninguém está fora do seu alcance. No entanto, pode escalar para dimensões um pouco diferentes quando somos um treinador que prima por ser famoso e "especial".

E ainda mais especial fica se dissermos algo como "nunca treinaria o Tottenham" (2007) para, anos depois, no desemprego, aceitarmos uma proposta que não só dissemos que nunca aceitaríamos, como há pouco tempo (2015), nos gabaríamos de ter já ter rejeitado. Pois bem, isto está a ser a realidade de José Mourinho, poucas horas depois de ser oficializado pelos ingleses do Tottenham.

As negociações com português, segundo a Sky Sports, intensificaram-se nos últimos dias e, ainda mal o sol começava a raiar em Portugal, o rumor maior das últimas horas futeboleiras, confirmou-se: o treinador português, de 56 anos, não só estava de volta à Premier League, como estava de volta a Londres para treinar o seu oitavo clube da carreira. Após uma dupla passagem pelo Chelsea (2004/05 a 2007/08 e 2013/14 a 2015/16) e duas épocas e meia (2016/17 a 2018/19) nos red devils, que o despediram em 18 de dezembro de 2018, Mourinho está, assim, de volta ao mais empolgante campeonato do mundo. O primeiro jogo será já no próximo sábado e nem vai precisar de sair da capital: espera-o uma deslocação curtinha até ao terreno das míticas pretty bubbles do West Ham.

Todavia, como em quase tudo aquilo que vai à boleia do nome do português, há opinião ou sentença sobre qualquer que seja a matéria. E, como não poderia de deixar ser, uma mudança destas não iria ser diferente. Especialmente pelas figuras envolvidas no processo — que começou ontem, quando o presidente do Tottenham, David Levy, expressou que esteve "relutante" em rescindir com Pochettino. É, portanto, com naturalidade, que vamos só encarar que se vai prestar um debate em que o resultado vai culminar num "concordar em discordar". Daí, o meu conselho: não estranhe se ouvir por aí a frase que Mourinho "não vai fazer melhor" que o treinador argentino. E ainda outra como "dificilmente fará o mesmo com tão pouco investimento", principalmente se tivermos em conta a realidade inglesa e aquilo que gastaram os principais candidatos ao título nos últimos tempos. Nada que, a julgar pela foto, o preocupe.

Um dos nomes que ontem se manifestou mal se começou a falar sobre a possibilidade de Mourinho ingressar nos Spurs foi o homem que, passe a curiosidade, até partilha o dia de aniversário com Winston Churchill, mas que é para aqui ser chamado por ser uma referência no futebol inglês e um ex-jogador do clube londrino. Falamos, claro, do Sr. Golo, Gary Lineker. É um nome de peso e a ter em conta, pois além de ter feito mais de 100 jogos pelo Tottenham — formou uma dupla temível com Gasgoine —, fez parte do plantel por detrás da conquista maior dos londrinos, a Taça de Inglaterra, em 1991. E é da opinião que o clube não irá arranjar outro treinador que faça o mesmo que Pochettino. (E também autor de uma das frases mais baladas dos anos 90: "O futebol é um desporto simples: 22 homens correm atrás de uma bola durante 90 minutos, e no fim, ganham os alemães.")

Na Internet, há quem concorde. Além das alcunhas ("O Reciclado") até já há quem já faça uma previsão daquilo que será a primeira conferência de imprensa da próxima pré-época: "Está não é a minha equipa, nenhum destes jogadores vai jogar, a minha equipa ainda está no Europeu. Preciso de quatro jogadores, [mas] o Sr. Levy trabalhou no duro para me dar os zero que tenho. [E] Não sei o que aconteceu com o Perisic".

Todavia, críticas à parte, há uma coisa que Mourinho garantiu sempre por onde passou e que Pochettino não conseguiu: troféus. Porque é fácil criticar o trabalho e o futebol implementado pelo português na sua passagem em Manchester, mas, como o tempo recente o tem demonstrado, ter ficado em 2.º lugar e conquistado uma Liga Europa e uma Taça da Liga com o plantel que tinha em mãos — e com City e Liverpool no mesmo campeonato —, prova que a experiência correu bem melhor do que se pintou na altura em que se desvinculou do gigante inglês. Contudo, havendo um novo estádio e uma ambição renovada ali no norte de Londres, não se pode considerar que a contratação de José Mourinho seja assim tão inesperada. E é por isso que, provavelmente, o português tenha assinado por um valor que praticamente duplica o que Pochettino auferia em Londres (15 milhões de libras, qualquer coisa como 17 milhões de euros, por época). Ainda assim, há variáveis a ter em conta para percebermos como é que chegámos aqui.