Segundo o comunicado do CD, Hugo Viana foi punido pela “conduta” que teve para com o diretor técnico do Benfica, Luisão, e para com o presidente dos ‘encarnados’, Rui Costa, na final da Taça da Liga, em janeiro.

Além dos 45 dias de suspensão, Hugo Viana foi ainda sancionado com uma multa de 8.930 euros.

Por seu lado, Luisão foi multado pelo CD da FPF em 765 euros.

Em 29 de janeiro, o Sporting venceu o Benfica por 2-1, na final da Taça da Liga, em jogo disputado no Estádio Municipal de Leiria.