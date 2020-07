Ricardo Horta, aos 42 minutos, colocou os bracarenses em vantagem, mas o Braga acabou por falhar a oportunidade de somar a terceira vitória consecutiva desde que Artur Jorge assumiu o comando técnico, quando Cassierra, aos 80, igualou para os ‘azuis’, que tinham perdido os dois jogos anteriores.

O Belenenses manteve o 14.º lugar, mas agora com 32 pontos, mais dois do que o trio que também luta para fugir à segunda vaga de descida, formado por Portimonense, Tondela e Vitória de Setúbal, enquanto o Sporting de Braga é quarto, com 57, menos dois do que o Sporting, terceiro e que ainda hoje joga em casa do FC Porto, num encontro em que os ‘dragões’ podem assegurar o título, caso pontuem.