Com 16 pontos conquistados em 18 possíveis, fruto de cinco triunfos e um empate, a equipa sensação do campeonato, orientada por João Pedro Sousa, só depende de si para continuar líder isolada na prova, mas, para tal, terá de vencer o Belenenses, 14.º, com cinco, num encontro agendado para as 21:30.

A equipa de Braga, que não estava no principal escalão do futebol português desde 1993/94, ainda só deslizou por uma vez na I Liga, quando saiu do reduto do Vitória de Guimarães com uma igualdade (1-1), sendo que vem de um triunfo (2-1) em Alvalade.

O campeão Benfica, atual segundo classificado, em igualdade pontual com FC Porto (15), e que na quarta-feira não foi além de um ‘nulo’ na estreia na Taça da Liga, no Estádio da Luz, perante o Vitória de Guimarães, recebe também hoje, pelas 19:00, o Vitória de Setúbal, que está em 11.º, com sete.