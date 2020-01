O avançado João Pedro, que tinha entrado na partida no decorrer da segunda parte, marcou aos 90+1 o único golo da partida, que permitiu ao Vitória de Guimarães manter a distância de dois pontos para o Sporting de Braga, que venceu na sexta-feira na deslocação ao FC Porto.

Com o triunfo de hoje, os vimaranenses estão em sexto lugar no campeonato, com 25 pontos, enquanto o Santa Clara mantém os 17 pontos, no 14.º lugar.