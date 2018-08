O Sporting é o único do quarteto que comanda o campeonato, sem derrotas e com sete pontos, a jogar em casa, frente à formação de Santa Maria da Feira, com quem divide a liderança, num encontro marcado para sábado, em que os ‘leões’ são favoritos.

Nos seis embates anteriores em Lisboa, o Feirense foi sempre derrotado pelo Sporting, que poderá contar com os reforços Diaby e Gudelj, enquanto permanece a dúvida sobre a aptidão física de Mathieu, Bas Dost e Bruno Fernandes.

O Sporting de Braga é o primeiro a entrar em campo nesta ronda, com a visita ao Desportivo de Chaves, 14.º classificado com três pontos e que soma duas derrotas nos dois jogos disputados em Trás-os-Montes.

Os bracarenses não perdem em Chaves desde 1996, somando, desde então, três vitórias e um empate, num embate historicamente equilibrado, com seis triunfos para os visitantes, cinco para os anfitriões e quatro igualdades, nos 15 jogos anteriores.

Mais dominador é o caso do Benfica no terreno do Nacional, que somou o primeiro triunfo na terceira ronda, na visita ao Vitória de Setúbal (2-1), tendo os ‘encarnados’ somado 12 vitórias, contra quatro dos madeirenses e duas igualdades.

A formação comandada por Rui Vitória vai chegar à Choupana, no domingo, moralizada com a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões, ‘selada’ com o triunfo convincente por 4-1 no terreno dos gregos do PAOK, na quarta-feira.