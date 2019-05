“É um dia triste. É um clube que há dois anos estava na Liga Europa e hoje desce da segunda divisão. Cometeram-se erros, toda a gente tem de assumir responsabilidades. No futebol não dá para brincar, porque senão os resultados são estes”.

O caso do Arouca não é de todo único, uma vez que o União da Madeira também passou da Primeira Liga para o Campeonato de Portugal em duas épocas, assim como Olhanense, Trofense ou Portimonense (que recuperou da queda como poucos), isto nas últimas 7 épocas.

As consequências de uma ida à Europa podem ser mais letais do que muitos pensam e a prova é esta queda total do Arouca, um emblema que chegou a dar problemas aos principais clubes da Primeira Liga.

A par do Arouca, a outra grande desilusão – mas que não foi nenhuma surpresa - da Ledman LigaPro dá pelo nome de Académico de Viseu. Os viseenses passaram de estar perto da subida à Liga NOS em 2017/2018 (ainda tentaram paralisar os campeonatos devido a uma suposta ilegalidade cometida pelo CD Santa Clara, mas de que nada valeu) para só garantirem a manutenção na penúltima jornada do campeonato.

A experiência de Manuel Cajuda de nada valeu e a entrada de João Gabriel de pouco serviu para a equipa de Viseu, que consentiu demasiados erros na preparação da época, a começar por ter permitido a saída de jogadores como Joel Pereira, Peçanha, Capela, Bura, Avto, Bruno Miguel, Aleksey Gasilin e Cléber Santana.

A Académica de Coimbra é a última grande desilusão, a par do Estoril-Praia, e parece que o futuro da Briosa passa cada vez mais pela Ledman LigaPro e não por um regresso à Liga NOS. Os conimbricenses chegaram a estar 5 pontos do 2.º lugar, mas, mais uma vez, a equipa consentiu maus resultados na reta final, apesar do esforço de Hugo Almeida (belo retorno do avançado internacional português aos campeonatos nacionais, com 10 golos), Peçanha, Ricardo Dias ou Yuri (um central que merece a atenção de clubes da Liga NOS).

Mas e de coisas boas, há algo para falar sem ser os feitos históricos de Vítor Oliveira ou do Paços de Ferreira?

A Travessia do deserto do Famalicão e o retorno do histórico do Algarve

Foram 25 anos de espera para o emblema famalicense, que chegou a jogar na Divisão de Honra da Associação de Futebol de Braga, precisamente há 10 anos.

Em apenas uma década, o Famalicão conquistou 5 subidas de divisão, regressando agora a um campeonato que vira pela última em 1994 (despontava Balakov no Sporting CP, Ricardo Sá Pinto prometia muito no Salgueiros e SL Benfica sagrava-se campeão com Toni no banco).

Curiosamente, o Famalicão teve dois treinadores nesta época, já que Sérgio Vieira foi despedido em março, quando o clube registava três jogos sem ganhar, mas ainda com o 2.º lugar sob controlo.

Chegou para o lugar Carlos Pinto, um treinador familiarizado com subidas de divisão, já que foi o “maestro” da promoção do CD Santa Clara na temporada passada, e os famalicenses conquistaram 7 vitórias consecutivas.

Do plantel que ajudou o clube a dar o salto da 3.ª para a 2.ª, em 2014/2015, resta apenas um jogador, que acaba também por ser uma das maiores lendas dos famalicenses e um dos principais destaques desta edição da Ledman LigaPro… falamos de Feliz Vaz.

O polivalente extremo polvilhou com magia a Segunda Liga, afirmando-se como o melhor assistente do campeonato com 16 passes para golo. Inteligente e inspirador, o extremo que já completou 150 jogos ao serviço do Famalicão liderou como poucos e teve o prémio que mais merecia… a subida de divisão.

Mas nem todos os festejos ficaram entregues aos promovidos, pois houve outro emblema que passou pelos infernos de atuar em divisões regionais nos últimos 10 anos e conseguiu nesta temporada assegurar a permanência… falamos claro dos leões do Sporting Clube Farense!

Os algarvios tiveram um ano de altos e baixos, começando logo com duas vitórias ante dois dos emblemas mais competitivos (FC Porto B e FC Famalicão) para a meio do campeonato registarem uma sequência de 8 jogos sem ganhar, caindo consideravelmente na classificação.

Para evitar a queda nos últimos lugares chegou Álvaro Magalhães (substituiu Rui Duarte) e o histórico do SL Benfica foi capaz de aguentar todas as atribulações para manter o histórico clube de Faro na Segunda Liga.

Será interessante ver o que poderão fazer na época seguinte, já que o projeto atual tem capacidade de se afirmar desde que consiga manter as revelações Christian Irobiso, Fabrício Isidro ou Cássio Scheid no clube.

Quem merece a honra do 11 da época?

Escolhemos os 11 melhores e três substituições da Ledman LigaPro com direito a treinador a liderar estes 11 MVP's, que merecem o destaque máximo.

Só considerámos jogadores que estiveram no campeonato do princípio ao fim, excluindo por exemplo Luiz Phellype, atleta que passou pelo Paços de Ferreira e acabou transferido em janeiro para o Sporting CP, ou Luís Rocha, que reforçou o Famalicão no mercado de inverno, tendo sido uma das chaves para a subida.

GR- Ricardo Ribeiro (FC Paços de Ferreira)

D – Diogo Queirós (FC Porto B)

D – Marco Baixinho (FC Paços de Ferreira)

D – Bura (SC Leixões)

MDC – Ricardo Dias (Académica de Coimbra)

MC – Luiz Carlos (FC Paços de Ferreira) / Gilberto (Sporting Covilhã)

MO – Filipe Soares (GD Estoril-Praia)

EE – Feliz Vaz (FC Famalicão) / Jota (SL Benfica B)

ED – Chris Willock (SL Benfica B)

AV – Douglas Tanque (FC Paços de Ferreira)

AV – Pires (FC Penafiel) / Fabrício Simões (FC Famalicão)

TR: Vítor Oliveira (FC Paços de Ferreira)