O avançado Gonçalo Ramos, titular no lugar de Cristiano Ronaldo, marcou hoje o 56.º golo de Portugal em fases finais do Mundial de futebol de 2022, ao inaugurar o marcador face à Suíça, em Lusail.

Aos 17 minutos do último encontro dos ‘oitavos’ do Mundial2022, o jogador do Benfica recebeu na área um passe de João Félix, e, sem grande ângulo, ‘fuzilou’ Yann Sommer de pé esquerdo, fazendo a bola entrar junto ao ângulo superior direito. O guarda-redes suíço ficou a ver.

Pepe, aos 33 minutos, na sequência de um canto batido por Bruno Fernandes, dilatou a vantagem para 2-0.

Veja aqui os golos:

Portugal 1 - 0 Suíça (Gonçalo Ramos)

Portugal 2 - 0 Suíça (Pepe)