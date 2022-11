Os golos tunisinos foram apontados por Naim Sliti, aos 62 minutos, de penálti, e Ali Abdi, aos 69, um minuto antes de Albolfazl Jalali ser expulso e deixar o Irão reduzido a 10.

“Claro que o resultado não é bom, não gostamos de sofrer golos. Há coisas que precisamos de corrigir, mas tivemos as melhores oportunidades antes do penálti. Desperdiçámos algumas ocasiões para marcar”, lamentou Carlos Queiroz.

O técnico deu 45 minutos de competição a cada futebolista, incluindo o avançado Mehdi Taremi, do FC Porto.

“Foi um bom treino e uma oportunidade para trabalharmos todos juntos, sobretudo os que jogam na Europa, no estrangeiro, o que já não acontecia há muito tempo. O mais importante foram as conclusões do que temos de fazer para preparar a equipa para o desafio de segunda-feira com a Inglaterra”, acrescentou.

O Irão integra o Grupo B juntamente com a Inglaterra, com quem se estreia na segunda-feira, País de Gales e Estados Unidos, enquanto a Tunísia começa a competir na terça-feira contra a Dinamarca numa ‘poule’ D na qual defronta ainda a campeã do Mundo França e a Austrália.