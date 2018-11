A história já não é muito 'famosa' para o lado luso em solo italiano (só alcançou um empate nas 12 vezes que atuou nesse país) e as ausências do capitão Cristiano Ronaldo e do central Pepe, o 'patrão' da defesa, prometem dificultar ainda mais a tarefa da equipa de Fernando Santos.

Com o aval do selecionador nacional e da Federação Portuguesa de Futebol, Ronaldo foi dispensado dos restantes jogos de Portugal em 2018, após a participação no Campeonato do Mundo da Rússia, enquanto Pepe viu o segundo cartão amarelo perante a Polónia e está impedido de atuar em San Siro devido a castigo.

Mesmo sem o seu capitão e goleador, Portugal deu boa conta do recado nos primeiros dois jogos do grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, com um triunfo por 1-0 sobre precisamente a Itália, no Estádio da Luz, com um golo de André Silva, e depois com nova vitória na Polónia (3-2), naquela que foi uma das melhores exibições de Portugal na 'era' Fernando Santos.

Nesses dois jogos, Pepe foi capitão da seleção nacional e fez dupla no centro da defesa com Rúben Dias, que parece ter agarrado o lugar após o Mundial2018. Com o jogador do Besiktas ausente, é esperado que o campeão europeu José Fonte seja o companheiro do central do Benfica.