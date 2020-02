No treino desta manhã, o avançado internacional croata, de 31 anos, chocou com o lateral espanhol Álvaro Odriozola, reforço de inverno do atual líder da ‘Bundesliga’, que chegou proveniente do Real Madrid.

"O Ivan [Perisic] está com uma fratura na parte externa do tornozelo. Isso significa que estará quatro semanas de fora e depois tem de recuperar a forma", referiu o técnico dos bávaros Hansi Flick, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro dos oitavos de final da Taça da Alemanha, frente ao Hoffenheim.

O treinador alemão acrescentou que "neste momento não é fácil para a equipa perder um jogador como Perisic, que estava em boa forma e vinha a ajudar bastante com o seu dinamismo e experiência".

Nos oitavos de final da ‘Champions’, o Bayern desloca-se a Londres, em 25 de fevereiro, para defrontar o Chelsea, recebendo depois os ‘blues’ em Munique, em 18 de março, no jogo da segunda mão.