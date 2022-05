O extremo de 33 anos vai ter a sua primeira aventura no futebol inglês, depois de ter passado pela Serie A e também pela Bundesliga, em que representou Borussia Dortmund. Wolfsburgo e Bayern Munique.

Perisic passou as últimas sete temporadas ligado do Inter Milão, tendo alcançado um campeonato italiano em 2020/21, e, em 2019/20, esteve no Bayern Munique por empréstimo, temporada que culminou com a conquista da Liga dos Campeões e da Liga alemã.

O internacional croata já tinha festejado um triunfo na Bundesliga em 2011/12, mas ao serviço do Borussia Dortmund.

Perisic foi formado no Hajduk Split, mas deu nas vistas no Club Brugge, em 2010/11, quando foi o melhor marcador da liga belga e eleito o melhor jogador da competição.

A nível de seleções, Perisic tem 113 jogos e 32 golos pela Croácia e marcou presença na final do Mundial2018, que acabou por ser ganha pela França.

O extremo croata é o primeiro reforço de ‘peso’ da equipa comandada pelo italiano António Conte, que na última temporada terminou a Premier League no quarto posto, assegurando a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões.