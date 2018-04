Depois da polémica entre Bruno de Carvalho e os jogadores do clube de Alvalade, era muito aguardada a lista de convocados para o jogo contra o Paços de Ferreira, a contar para a I Liga.

Confira a lista de convocados, partilhada há minutos através das redes sociais do clube. As ausências de peso são as de Fábio Coentrão e William de Carvalho.

O Sporting recebe o Paços de Ferreira às 20:15 (em jogo transmitido pela Sport TV), numa altura em que os ‘leões’ atravessam uma crise. A partida terá arbitragem de Bruno Esteves, da Associação de Futebol de Setúbal.

Um ‘post’ após o 0-2 no reduto do Atlético de Madrid, para a Liga Europa, provocou uma reação pública dos jogadores e a resposta do líder foi dizer que os jogadores, apelidados de “meninos mimados’, estavam todos suspensos.

Uma reunião de última hora terá pacificado, pelo menos para fora, o conflito entre presidente e jogadores, já que, em conferência de imprensa, o treinador Jorge Jesus disse que não havia suspensos e os melhores jogariam.

Ainda assim, é grande a expectativa para tudo o que vai acontecer em Alvalade, onde o Sporting pode ganhar folga na luta pelo terceiro lugar, depois do empate a dois golos cedido pelo Sporting de Braga no reduto do Feirense.

Jorge Jesus e uma conferência para apaziguar os ânimos

Ainda sem posições oficiais sobre o conflito entre jogadores e presidente do clube de Alvalade, Jorge Jesus tentou ser a voz da razão, ontem, durante a conferência de imprensa de antecipação do jogo.

Aos jornalistas, o treinador garantiu desde o primeiro momento não ter qualquer constrangimento na escolha dos convocados para a partida contra o Paços de Ferreira e negou que os jogadores se tivessem recusado a participar no treino de sexta-feira ou que tivessem recebido notas de suspensão.

"Aquilo que é importante [salientar, após a reunião entre direção e jogadores ontem] foi a liberdade que o presidente me deu de convocar os jogadores que eu quisesse, (...) vou convocar naturalmente, e normalmente, todos os jogadores que estão disponíveis em termos físicos".

Questionado sobre o estado anímico da equipa, Jorge Jesus disse que "tem de se estar ao melhor nível dentro do espaço das situações que nos têm acontecido. É uma equipa com jogadores com alguma experiência, e portanto aquilo que nós vamos amanhã [ou seja, hoje] tentar fazer é garantir, dentro da recuperação possível do jogo de Madrid, estarmos a um nível satisfatório para podermos vencer, neste caso, a equipa do Paços e irmos à procura dos nossos objetivos."

Questionado sobre se os jogadores se recusaram ontem a treinar na sexta-feira, o treinador leonino disse que "isso não é verdade", e explicou o que aconteceu: "Nós jogámos como vocês sabem em Madrid, viajámos na sexta-feira de manhã para Lisboa, onde chegámos aqui e fomos fazer o nosso treino de recuperação funcional (...) e de banhos e massagens, e foi exatamente isso que se passou, não houve recusa de nenhum jogador treinar, também era impossível isso acontecer comigo". "Os jogadores treinaram, fiz logo uma análise do jogo de Madrid e foi esse o nosso treino de sexta-feira aqui em Alvalade".

O técnico adiantou ainda que “os jogadores não receberam qualquer nota de suspensão” e que "os jogadores que serão convocados serão sempre aqueles que estejam disponíveis", salientando porém que Fábio Coentrão estava em dúvida depois de apresentar dificuldades físicas em Madrid. O mesmo se aplicaria a Bryan Ruiz (o que não se veio a confirmar) e William de Carvalho (ausente devido a lesão).