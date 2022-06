A equipa técnica liderada por Roger Schmidt é constituída por Jörn-Erik Wolf (treinador adjunto), Jens Wissing (treinador adjunto), Yann-Benjamin Kugel (treinador adjunto), Javi García (treinador adjunto), Fernando Ferreira (treinador de guarda-redes), Nuno Cesário (análise e observação) e Rúben Soares (análise e observação).

“Mãos à obra! O treinador Roger Schmidt e a sua equipa técnica já trabalham em conjunto no Benfica Campus, afinando todos os pormenores da pré-época da equipa de futebol profissional. A preparação dos atletas para a nova temporada tem início neste sábado, 25 de junho, com a realização de exames médicos”, lê-se no sítio dos ‘encarnados’ na internet.

O Benfica revelou ainda que Schmidt, desde que foi apresentado oficialmente como treinador no dia 24 de maio no Estádio da Luz, “manteve conversas com o presidente Rui Costa ao longo do último mês, visando delinear o plano de ataque aos objetivos definidos pelo clube” para o ano desportivo 2022/23.

“Nesta sexta-feira, chegou o momento de passar à prática e dar vida ao trabalho projetado”, rematou o clube da Luz, oficializando o regresso com novas funções de Javi García, antigo jogador dos lisboetas.

Há apenas dois dias, o médio internacional espanhol Javi García anunciou o final da carreira de futebolista, aos 35 anos, duas semanas depois de ter rescindido por mútuo acordo com o Boavista.

Javi García somou 44 jogos e dois golos em duas temporadas no Boavista, após uma passagem pelo Bétis (2017-2020), antecedida pela conquista de campeonatos com os russos do Zenit (2014-2017) e os ingleses do Manchester City (2012-2014).

Formado no Real Madrid, o médio competiu na equipa principal dos ‘merengues’ (2004-2007 e 2007-2009) e esteve cedido ao Osasuna (2007/08), até se mudar para o Benfica (2009-2012), no qual venceu uma edição da I Liga portuguesa e três Taças da Liga.