Sem a sua grande ‘estrela’, que se lesionou no irrelevante último encontro da fase regular, os ‘Mavs’, quarto no Oeste na fase regular, perderam desde já o fator casa, que não tinham em qualquer série desde o título de 2011, para o Jazz, quintos.

Donovan Mitchell, ‘ausente’ da primeira parte, foi a grande figura do encontro, ao totalizar 32 pontos, aos quais juntou seis ressaltos e seis assistências, sendo muito bem secundado pelo bósnio Bojan Bogdanovic, com 26 pontos, e o francês Rudy Gobert, com 17 ressaltos, mais cinco pontos.

Na formação da casa, destaque para os 24 pontos de Jalen Brunson e os 22 de Spencer Dinwiddie, num conjunto que pagou caro os oito lances livres falhados (26 em 34) e, na parte final, perdeu algumas possibilidades para passar para a frente do marcador.

A ausência de Doncic foi determinante, num jogo claramente menos clarividente dos Mavericks, notando-se nomeadamente na menor produção de Dwight Powell, que se ficou pelos quatro pontos e cinco ressaltos.

O esloveno foi o terceiro melhor marcador da fase regular, com 28,4 pontos de média por encontro, e o único em toda a NBA com pelo menos 28,0 pontos, 8,0 ressaltos (chegou aos 9,1) e 8,0 assistências (acabou com 8,7).

O segundo encontro da série, como todas à melhor de sete, está marcado para segunda-feira, de novo em Dallas, e é quase certa a ausência de Doncic, nuns Mavericks que também estão há muito sem poder contar com o atirador Tim Hardaway Jr.