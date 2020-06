De acordo com uma nota publicada no site oficial dos ‘leões’, o central de 36 anos, que ficou de fora do duelo com o Paços de Ferreira (1-0) por opção do técnico Rúben Amorim, tem uma mialgia no adutor esquerdo e fez apenas tratamento na Academia de Alcochete.

O argentino Rodrigo Battaglia, também a recuperar de lesão, esteve no relvado, mas trabalhou com limitações, num treino em que o extremo Joelson Fernandes, de apenas 17 anos, esteve em pleno.

O avançado argentino Luciano Vietto, que tem um problema num ombro, falhou a sessão, assim como o brasileiro Luiz Phellype continua a recuperar de grave lesão.

O Sporting volta a treinar na terça-feira, às 10:00, novamente em Alcochete.

Na quinta-feira, o Sporting recebe o Tondela em Alvalade, num encontro da 27.ª jornada da I Liga, agendado para as 21:15.