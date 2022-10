Para o judoca do Sporting, 61.º do mundo, depois de ficar isento na primeira ronda, adivinhava-se uma missão muito difícil na estreia, ao defrontar Fujiwara (12.º), um dos candidatos na categoria e que antes afastou o sul-coreano Kim Jonghoon (74.º).

O português ainda ofereceu resistência ao nipónico, mas já no prolongamento, período após os quatro minutos regulamentares, perdeu por waza-ari no primeiro minuto, num total de cinco no ‘tatami’.