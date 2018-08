João Pereira foi hoje o melhor português na etapa de Montreal do Mundial de triatlo, ao conseguir o sétimo lugar, enquanto João Silva ficou no 16.º posto da classificação da prova masculina.

Numa etapa marcada pelo percurso difícil no ciclismo e com o piso molhado, os dois atletas portugueses aproveitaram este segmento mais técnico para recuperar posições em relação à saída da natação. Depois, mantiveram uma trajetória ascendente na corrida final, com João Pereira a registar o tempo de 1.49.25 horas e João Silva a fazer em 1.50.05.

A competição canadiana, a sétima do calendário, terminou com o triunfo do espanhol Mario Mola, de 28 anos, em 1.47.46 horas, que venceu assim a sua quarta etapa da temporada (terceira consecutiva) e reforçou as aspirações para chegar a um terceiro título mundial.

Mola superou a concorrência do norueguês Kristian Blummenfelt (1.48.02), segundo classificado, e do australiano Jake Birtwhistle, terceiro, numa repetição absoluta do pódio da etapa anterior, em Edmonton.

O Mundial de triatlo será agora decidido na etapa final em Gold Coast, na Austrália, entre 12 e 16 de setembro.