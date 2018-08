O português João Sousa desceu hoje 18 lugares na classificação do ténis mundial, ocupando agora a posição 63 de uma tabela que sofreu poucas alterações no 'top 10', e que continua a ser liderada pelo espanhol Rafael Nadal.

O suíço Roger Federer mantém o segundo lugar e o alemão Alexander Zverev, que no domingo revalidou o título do torneio de Washington, continua no terceiro posto.

Gastão Elias, no 126.º lugar, depois de ter subido um lugar, e Pedro Sousa, na posição 166, após uma descida de 15 lugares em relação à semana passada, são os portugueses mais bem classificados a seguir a João Sousa.

No ‘ranking’, destaque para a subida de 457 lugares de Andy Murray. Mesmo assim, o britânico, que já foi número um ocupa o lugar 375, depois de uma paragem de quase um ano devido a lesão.

Na classificação feminina, não se registou qualquer alteração no ‘top 10′, com a Simona Haleo a manter a liderança, seguida da dinamarquesa Caroline Wozniacki, e da norte-americana Sloane Stephens, segunda e terceira, respetivamente.