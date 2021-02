Luis Díaz foi ainda multado em 306 euros por “prática de jogo violento”, num lance em que acabou por lesionar o ‘arsenalista’ David Carmo e que lhe valeu o cartão vermelho direto, aos 70 minutos do jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, na quarta-feira, que terminou empatado 1-1.

Já o compatriota Matheus Uribe foi expulso aos 90+8 minutos, com vermelho direto, por agredir o defesa do Sporting de Braga Ricardo Esgaio com uma cabeçada, tendo sido sancionado com 765 euros.

Os dois jogadores falham, assim, a receção do FC Porto ao Boavista, para a 19.ª jornada da I Liga, agendada para sábado.

Na sequência da expulsão de Uribe, o administrador da SAD do FC Porto e delegado ao jogo dos ‘dragões’, Luís Gonçalves, recebeu ordem de expulsão do árbitro Luís Godinho, sendo que o CD da FPF aplicou ao dirigente uma suspensão de 15 dias e 102 euros de multa.

O treinador dos ‘azuis e brancos’, Sérgio Conceição, foi sancionado com 306 euros de multa, por ter não comparecido na ‘flash-interview’ após o jogo.

O CD da FPF aplicou igualmente duas multas ao FC Porto. Uma de 4.080 euros, pela ausência do treinador e de um jogador na referida ‘flash-interview’, e outra de 408 euros, por “atraso no início e reinício do jogo”.