Boniek terá feito a publicação enquanto participa numa reunião do comité executivo da UEFA, na qual está a ser reajustado o plano do Euo2020, adiado no ano passado devido à pandemia de covid-19, que deverá decorrer em 12 cidades europeias.

De acordo com o plano inicial, os jogos do grupo E, que integra as seleções da Polónia, Espanha, Suécia e Eslováquia, deviam ser jogados nas cidades de Bilbau, em Espanha, e Dublin, na Irlanda.

Aparentemente, os jogos terão sido transferidos devido ao facto de as autoridades locais não poderem dar à UEFA garantias de poder receber grande número de adeptos nos estádios devido à pandemia de covid-19.

Dublin (Irlanda), Munique (Alemanha) e Bilbau (Espanha) ainda não confirmaram a presença de espetadores nos jogos previstos para os seus estádios, ao contrário das outras nove cidades, que anunciaram a presença de espetadores, mas com diferentes percentagens da lotação dos recintos.

O Euro2020 foi adiado para este ano devido à pandemia da covid-19 e decorrerá entre 11 de junho e 11 de julho.

Portugal, que defende o título conquistado em 2016, estreia-se no grupo F frente à Hungria, em Budapeste, em 15 de junho, defrontando, depois, a Alemanha, em Munique, no dia 19, e a França, atual campeã do mundo e vice-campeã da Europa, em 23 de junho, de novo em Budapeste.