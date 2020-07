Por seu turno, Yoshiro Mori, presidente do Comité Organizador dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, salientou que a grande prioridade da entidade foi assegurar que todas as instalações preparadas para este verão estejam em perfeitas condições para serem usadas dentro de um ano.

“Esse foi o maior desafio e, ao mesmo tempo, o mais sensível. Até as instalações estarem todas seguras, não poderíamos fechar o calendário dos Jogos do próximo ano, incluindo as cerimónias de abertura e de encerramento”, lançou.

De resto, Mori já tinha alertado que a progressão da pandemia de covid-19 será essencial para a realização do evento em 2021, destacando o papel determinante que uma vacina ou um tratamento terão para garantir que estes não são cancelados.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19, estando marcados para decorrer de 23 de julho a 08 de agosto, com 34 portugueses já apurados, em 10 modalidades diferentes.

O adiamento estende-se, igualmente, aos Jogos Paralímpicos, agora marcados para a capital japonesa entre 24 de agosto e 05 de setembro de 2021.