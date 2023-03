Camila Rebelo junta-se a Diogo Ribeiro ao conseguir a presença nos Jogos Olímpicos de 2024, que decorrem em Paris. A nadadora portuguesa, de 20 anos de idade, venceu o Open de Espanha na categoria de 200 metros costa com uma marca de 2m09s84.

O tempo registado é novo recorde nacional, cumprindo assim os mínimos para a competição com mais prestigio para os atletas de alta competição. Agora, a nadadora do Louzan/Efapel participa este fim-de-semana na Madeira, no Open de Portugal.