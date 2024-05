Jonas Vingegaard regressou hoje à bicicleta, depois da queda grave sofrida no início de abril na Volta ao País Basco, com o atual bicampeão do Tour a dizer que espera estar à partida da 111.ª edição.

“Esta é a minha primeira vez na bicicleta, a pedalar no exterior. É muito bom poder, finalmente, pedalar normalmente outra vez. Poder regressar à estrada é verdadeiramente fantástico. Estou igualmente ansioso por dar os próximos passos”, declarou o dinamarquês, num vídeo publicado pela Visma-Lease a Bike nas redes sociais. No vídeo, o bicampeão da Volta a França e vice-campeão em título da Volta a Espanha surge equipado a rigor e a pedalar, revelando estar a sentir-se bem. “Estou a melhorar dia após dia. Ainda tenho algumas coisas para recuperar, mas está a correr cada vez melhor”, garantiu. Vingegaard caiu durante a quarta etapa da Volta ao País Basco, numa queda que envolveu mais de uma dezena de corredores, entre os quais outros nomes ‘grandes’ como Remco Evenepoel e Primoz Roglic, tendo sido colocado em posição de segurança lateral pelos serviços de emergência, antes de ser retirado numa maca com assistência respiratória e um colar cervical. Além de fraturas na clavícula e nas costelas, o dinamarquês de 27 anos sofreu uma contusão pulmonar e um pneumotórax. “Claro que espero estar à partida da Volta a França. Não sabemos como estará a minha forma e como correrá a minha recuperação, mas farei tudo o que puder para chegar lá na minha melhor forma”, prometeu. Vencedor das últimas duas edições da ‘Grande Boucle’ e segundo em 2021, atrás do seu arquirrival Tadej Pogacar, Vingegaard era, antes da queda, o grande favorito à conquista da 111.ª edição, que arranca em 29 de junho, em Florença (Itália), e termina em 21 de julho, em Nice. Antes de cair, o líder da Visma-Lease a Bike tinha vencido as gerais (além de etapas) nas duas provas em que participou, O Gran Camiño e o Tirreno-Adriático.