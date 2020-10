Jorge Fonseca, campeão mundial, entrou em prova na segunda eliminatória impondo-se ao holandês Simeon Catharina, por ‘wazari’, somando de seguida duas vitórias por ‘ippon’, frente ao francês Cedric Olivar, e ao húngaro Miklos Cirjenics.

Na meia-final, Jorge Fonseca perdeu por ‘ippon’ com o russo Arman Adamian, derrotando no combate para atribuição do bronze o francês Alexandre Iddir, ao conseguir um ‘ippon’ em período de ‘ponto de ouro’.

Na categoria +78 kg, Rochele Nunes eliminou a húngara Mercedesz Szigetvari, por acumulação de ‘shidos’, no combate inaugural, perdendo de seguida, por ‘ippon’, com a turca Kayra Seyit.

Na repescagem, a portuguesa pontuou por ‘ippon’ sobre a sérvia Milica Zabic, mas na luta pelo bronze cedeu, por ‘wazari’, em período de ‘ponto de ouro’, frente à brasileira Maria Suelen Altheman.

Vasco Rompão foi afastado na primeira ronda no torneio de + 100 kg pelo holandês Jur Spijkers, e Patrícia Sampaio (-78 kg) abandonou o combate frente à holandesa Natasha Aushma, devido a uma fratura com luxação na perna direita.

A judoca, campeã nacional dos -78 kg e em lugar elegível para os Jogos Olímpicos de Tóquio (11.ª no ‘ranking’), não esteve em combate mais do que alguns segundos, depois de um ataque de Aushma, em que a perna pareceu ficar presa num movimento contrário.

O presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), Jorge Fernandes, confirmou à agência Lusa a fratura e que a judoca da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais será observada pelos médicos na segunda-feira, e, depois, operada.

“Os médicos da Federação já tiveram acesso aos exames efetuados em Budapeste, tem uma fratura com luxação, mas parece que não é tão grave como se pensava. Vai ser operada e recuperar”, disse o presidente da FPJ.

Portugal, que esteve representado na Hungria por 12 judocas, sai da competição com três medalhas de bronze, conquistadas por Jorge Fonseca (-100 kg), Bárbara Timo, na categoria -70 kg, e Rodrigo Lopes.