O treinador do Sporting disse hoje que os 'leões' terão dificuldades para alcançar o FC Porto no topo da classificação, mas frisou que qualquer um dos três 'grandes' irá perder pontos até final da I Liga de futebol.

“Quem está na frente tem uma almofada pontual, os que estão atrás têm mais dificuldades. Está tudo em aberto, qualquer um dos três (FC Porto, Benfica e Sporting) vai perder pontos, mas esperemos que não sejamos nós”, disse Jorge Jesus.

Segundo o técnico ‘leonino’, o campeonato português “está difícil, principalmente quando se joga fora”, perspetivando uma “luta interessante dos três rivais até ao fim”.

A cinco pontos da liderança e antes do ‘clássico’ no Estádio do Dragão, na sexta-feira, o Sporting terá pela frente na segunda-feira o último classificado, o Moreirense, no encontro de encerramento da 24.ª jornada, que terá que ser bem controlado nas transições, de acordo com Jesus.

“Corremos atrás de um adversário (FC Porto) que está à nossa frente e só à vitória interessa, contra uma equipa que está numa situação delicada, em função de defender a permanência na I Liga. Vai ser um jogo difícil e temos que arranjar formas para abrir a defesa do Moreirense e estar atentos ao contragolpe”, alertou.

Sem o avançado holandês Bas Dost, melhor marcador da equipa no campeonato, com 20 golos, Jesus terá que optar no ataque por Montero ou Doumbia, rejeitando que o júnior Rafael Leão esteja pronto para fazer golos pelos ‘leões’.

“Não vamos branquear. Claro que (Bas Dost) faz falta à equipa. Gostava muito mais que pudesse jogar amanhã (segunda-feira), mas temos outros e vamos arranjar outras soluções. O Rafael Leão é mais um miúdo que estamos a fomentar. Vamos trabalhar com ele passo a passo, mas não vamos fazer dele já uma certeza. Ainda não é uma certeza”, argumentou.

Contudo, e depois de ter apresentado uma equipa sem alguns dos titulares para a Liga Europa, na receção ao Astana (3-3), o técnico confirmou que voltará a mudar, mas espera que os jogadores correspondam “com pedalada”.

“Já foi pensado assim (alterações) para amanhã (segunda-feira) termos jogadores frescos, sem estarem carregados. Esse é o segredo, não somos só nós. Qualquer equipa do mundo tem que fazer isto. Agora, resta saber se temos pedalada”, concluiu.

Na segunda-feira, o Sporting, terceiro classificado, com 56 pontos, recebe no Estádio José Alvalade, pelas 21:00, o Moreirense, 18.º e último, com 19, no encontro de encerramento da 24.ª jornada do campeonato.