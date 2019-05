O futebolista pediu uma reunião ao presidente da SAD, João Rodrigues, para esclarecer a situação, mas devido à indisponibilidade deste reuniu-se no dia 16 de maio, apenas com André Geraldes, confrontando o dirigente com essa informação.

"Reagiu de forma agressiva e prepotente, afirmando que o poderia fazer como bem entendesse, para de seguida associar a minha família à discussão, dizendo para tomar cuidado como falava, pois sabia onde morava, que tenho uma mulher grávida e filhos", afirmou Jorge Ribeiro.

Emocionado com o relato da situação, o jogador confirmou que ficou exaltado, por "não admitir ameaças à família e que pusessem em causa" o seu profissionalismo, mas garantiu que "em nenhum momento" teve qualquer contacto físico com o dirigente.

"Virei costas e saí do local, repudiando em absoluto que tenha havido qualquer tipo de agressão física. Se as autoridades foram chamadas ao local, desconheço. Se tal aconteceu, foi após a minha saída", acrescentou.

André Geraldes informou ainda na nota que "a única conclusão é entregar aos advogados este processo de difamação e calúnia para juntar a outro já existente, de ofensa à integridade física e invasão de propriedade privada".

Jorge Ribeiro revelou ainda que, no dia seguinte, foi impedido de entrar nas instalações da SAD por seguranças, a quem pediu, sem sucesso, um documento que confirmasse esse impedimento, tendo a GNR tomado conta da ocorrência.

"Desejo ao Farense toda a sorte do mundo, orgulhoso do meu percurso profissional, em especial neste clube, não só pelos 92 jogos e 20 golos, mas pelo muito que vivi, ao contrário de outros, com uma passagem oportunista pelo desporto", concluiu o futebolista.

André Geraldes, entretanto, já reagiu, desvalorizando a intenção de Jorge Ribeiro apresentar uma queixa-crime.

"Não vou alimentar mentiras comunicacionais, ainda para mais quando há sete testemunhas que presenciaram o que se passou, que podem obviamente confirmar tudo", refere André Geraldes, em comunicado, afirmando: "Certo é que terá de ser provado a bem da verdade, ainda por cima quando são utilizadas alegadas falsas insinuações familiares."

O presidente do Sindicato dos Jogadores lamentou o episódio, além do que "está a acontecer no Arouca e no Nacional" e salientou que "este tipo de dirigentes continuam a marcar o futebol português pela negativa, entendendo que vale tudo para atingir os seus fins e têm um ego maior do que os jogadores".