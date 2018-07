O treinador dos ingleses do Manchester United, o português José Mourinho, disse hoje que a pré-época da sua equipa está "muito mal", devido à quantidade de futebolistas ausentes que disputaram o Mundial2018, na Rússia.

“A pré-temporada está muito mal. A parte positiva é que os jovens têm a fantástica oportunidade de treinar connosco. Na próxima semana, vai chegar o De Gea, o Matic e o Fred, o que é muito bom, especialmente para Fred”, afirmou o treinador dos ‘red devils’, durante o estágio da equipa inglesa na Califórnia, nos Estados Unidos.

O português não conta ainda com 12 jogadores que estiverem no Campeonato do Mundo e se encontram de férias, nomeadamente, Paul Pogba, campeão do Mundo, Romelu Lukaku, Marouane Fellaini, Marcus Rahsford, Jesse Lingard, Marcos Rojo, Victor Lindelöf, Ashley Young, David De Gea, Nemanja Matic, Fred e Phil Jones.

Mourinho tem também de lidar com a ausência do Alexis Sanchez, já que o chileno teve um problema com os vistos e não conseguiu viajar com a equipa para os Estados Unidos, encontrando-se a treinar individualmente em Manchester.

O treinador aproveitou também para criticar a decisão, face à questão das transmissões televisivas, do jogo de estreia da sua equipa na I Liga inglesa, frente ao Leicester, ser em 10 de agosto, uma sexta-feira, antes do início da campanha das outras equipas, que começam no dia 11.

“As televisões não foram muito gentis connosco ao colocar o jogo frente ao Leicester em 10 de agosto, o que complica mais as coisas. Estou preocupado porque não estou a treinar com todos e terei de começar a ‘Premier League’ sem muitos dos meus jogadores. Mas é o que temos e teremos de dar o melhor com o que temos aqui”, explicou.

O técnico luso poderá contar com o espanhol De Gea, o sérvio Matic e o brasileiro Fred, este último contratado neste mercado de transferências, já na próxima semana, antes do jogo do Manchester United frente aos italianos do AC Milan, em Los Angeles, naquele que será o terceiro jogo dos vice-campeões ingleses no estágio americano.