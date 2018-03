Na iniciativa, que teve como principal objetivo aumentar a proximidade do clube com a comunidade escolar, o médio respondeu às perguntas sobre o seu percurso desde os tempos em que viveu no bairro da Bela Vista e ingressou nos escalões de formação do Sporting, onde foi colega de Cristiano Ronaldo.

José Semedo começou por ser entrevistado pelo seu sobrinho Carlos Semedo, que frequenta aquele estabelecimento de ensino. No seu discurso, o jogador deu várias vezes como exemplo o amigo Cristiano Ronaldo.

"Cristiano Ronaldo tinha já um grande talento e isso faria dele, de certeza, um jogador profissional de futebol. A combinação de talento e dedicação faz dele o melhor de sempre. Crescer e estar com ele desde os 12 anos deu-me o exemplo de que nunca devemos desistir do que queremos ser e devemos, todos os dias, trabalhar ao mais alto nível para conseguirmos ter sucesso", disse.

O médio do conjunto setubalense incentivou os jovens estudantes de Desporto a perseguirem os seus sonhos, independentemente das áreas em que os pretendam concretizar.