Os judocas portugueses Catarina Costa (-48 kg) e Sergiu Oleinic (-66 kg) foram hoje eliminados no Grande Prémio de Tbilissi, competição em que Portugal se apresenta com cinco atletas.

No primeiro dia, destinado às categorias mais leves, Catarina Costa, 44.ª do mundo, ainda realizou dois combates, mas depois de vencer a britânica Kelly Staddon (97.ª), perdeu com a israelita Noa Minsker (16.ª), por waza-ari.

Oleinic (15.º), que competiu nos Jogos do Rio2016 e que recentemente foi quinto classificado no Grande Prémio de Agadir, foi derrotado no primeiro combate, diante de Niko Tchikaidze, judoca da casa, mas muito abaixo no ‘ranking’ (297.º).

No sábado, Portugal verá entrar em ação na capital georgiana Anri Egutidze (-81 kg), e no domingo será a vez de Yahima Ramirez (-78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg).