A Juventus anunciou hoje que vendeu todos os 29.300 lugares cativos no Allianz Stadium para os jogos caseiros da época 2018/19, três dias depois da apresentação do futebolista internacional português Cristiano Ronaldo, contratado ao Real Madrid.Em relação época passada, 95 por cento dos detentores de bilhetes de época renovaram os mesmos e os lugares vagos acabaram hoje, com a venda reservada aos sócios do clube de fãs oficial da Juventus.

“Os sócios e membros do fã clube oficial da Juventus foram os únicos que conseguiram os novos lugares disponíveis este ano. Assim, não haverá venda ao público”, explicou o clube vencedor dos últimos sete campeonatos italianos.

Para cada encontro da época 2018/19, a Juventus colocará, no entanto, à venda cerca de 12.000 bilhetes para o público em cada encontro.

A euforia no clube de Turim é grande, sobretudo depois da contratação ao Real Madrid do internacional português Cristiano Ronaldo, que deixou os ‘merengues’, depois de nove anos, como melhor marcador da história do clube.

Nas últimas três épocas em Madrid, o capitão da seleção lusa ajudou o clube a vencer outras tantas edições da Liga dos Campeões, a ‘obsessão’ da Juventus, recordista de finais perdidas, a sétima e última em 2017.

Cristiano Ronaldo marcou, então, dois golos, contribuindo decisivamente para o triunfo do Real Madrid por 4-1 sobre o conjunto italiano, vencedor da prova em 1985 e 1996.