Juan Cuadrado saiu do banco aos 78 minutos para assegurar a conquista dos três pontos, com um golo marcado aos 90+1, que inverteu o sentido das duas derrotas consecutivas sofridas na Série A frente ao Verona (2-1) e ao Sassuolo (2-1).

A Juventus, com um inicio de época incaracterístico, segue na oitava posição da tabela classificativa, com 18 pontos, a 13 do líder Nápoles, que no domingo recebe o Verona, e do AC Milan, segundo, que defronta em casa o campeão Inter.

A Fiorentina segue na sétima posição, com os mesmos 18 pontos da Lazio (sexta) e da Juventus (oitava), sendo a única das 20 equipas da Série A que ainda não empatou em 12 jornadas, em que tem intercalado as vitórias (seis) com as derrotas (seis).

A Atalanta venceu por 2-1 na deslocação à casa do lanterna-vermelha Cagliari, com golos do croata Mario Pasalic, aos seis minutos, e do colombiano Duván Zapata, aos 45. O Cagliari marcou pelo brasileiro João Pedro, aos 27 minutos.

Com mais um jogo do que a Roma (quinta, com 19 pontos), do treinador português José Mourinho, que no domingo defronta o Veneza (18.º, com nove), a Atalanta ascendeu, à condição, ao quarto lugar, com 22.

O Spezia venceu em casa por 1-0 o Torino, com um golo de Jacopo Sala, aos 58 minutos, e ascendeu ao 15.º lugar, com 11 pontos, afastando-se da linha de despromoção, na qual se encontrava no início da jornada. O Torino é 12.º colocado, com 14 pontos.