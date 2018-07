Estávamos à beira do primeiro jogo de qualificação para o Mundial de 2010. E Bilic era o timoneiro (orientou a seleção croata entre 2006–2012) que estava muito seguro de que estamos perante um talento próximo daquilo que foi Davor Šuker. Ele e muitos outros, diga-se. No entanto, na fase de qualificação para o Europeu a realizar na Áustria e Suíça, em 2008, o futuro iria ficar no banco. Na altura, chegou a ser criticado; é que Kalinic estava em grande forma no campeonato interno e era um jovem talento a espoletar e que devia de ser acarinhado.

Só que Bilic tinha outros planos. Queria imitar outros feitos, outros voos, e para isso havia jogadores mais experientes e em forma (Eduardo, Balaban ou Olic). E apesar das vozes mais ruidosas, tinha ao seu lado o consenso geral dos adeptos. Estes confiavam que tinha reunido um grupo talentoso e capaz de estimar a bola na altura de pisar o relvado. É que convém não esquecer que a Croácia, em França, em 1998, terminou a prova em 3º lugar, derrotando a Holanda (perdeu nas meias frente aos anfitriões) por 2-1, no Parque dos Príncipes, com golos Prosinecki (14’) e Suker (36’). Havia vontade de repetir o feito da “Geração de Ouro” e a fasquia estava alta. Assim, no entender de Bilic ainda não era o tempo de Kalinic brilhar — era novo, só tinha que saber esperar.

A verdade é que o “futuro da Croácia” ficou realmente com o seu nome cravado na história uma década mais tarde. Porém, por razões que nada têm que ver com aquilo que Bilic tinha em mente quando falou do jovem petiz. Não foi por nenhum golo, por nenhum primor técnico, por nenhum cabeceamento ou remate de fazer levantar o estádio. Foi, sim, por ter recebido guia de marcha para casa mais cedo por, alegadamente, ter dito ao seu treinador, em pleno Mundial, que tinha “dores” e que não estava em condições físicas para dar o seu contributo dentro de campo, quando solicitado que entrasse para dar uns minutos descanso a um colega de seleção. A versão completa pode lê-la aqui. A versão curta, embora oficial, anunciada num breve comunicado pelo selecionador croata Zlatko Dalic, é que Kalinic sofreu uma lesão e que por isso regressou ao seu país. E o amuo frente à Nigéria, fez as delícias dos internautas, que minaram as redes sociais com mensagens (memes) a pedir: "não sejam como o Kalinic”.

A promessa Kalinic

As comparações com aquele que foi o Bota de Ouro no Mundial de 98 eram muitas, os vídeos na Internet também. Não era caso para menos, nem tão pouco se pode acusar o técnico com agora 49 anos, Bilic, de estar a embandeirar em arco à data, aquando as suas declarações sobre o talento do jogador. Afinal, Kalinic, então com menos de 20 anos, tinha marcado 30 golos em 42 jogos pelas camadas jovens da seleção dos Balcãs. Logo, quando se atingem estes números, especialmente em tenra idade, grandes coisas se esperam destes seus pés. E num país com apenas 4 milhões de pessoas não é de estranhar que as comparações com o maior goleador croata de todos os tempos (Suker fez 71 jogos/46 golos) começassem a surgir. Não são todos os anos que aparecem jogadores com 1,87 metros e 78kg com capacidade para finalizar com critério em tenra idade. Todavia, parece que Kalinic sofreu do efeito do simulador Football Manager e não conseguiu capitalizar esse talento, cedendo enquanto jogador profissional e no escalão dos grandes.

Nikola Kalinic não é jogador sem rodagem a nível internacional, nem chegou por acaso à lista final dos 23 eleitos por Dalic. No entanto, mundiais, até à Rússia, nenhum que se veja. Há razões que o explicam e são bem simples: em 2010, a Croácia ficou de fora; em 2014, não fez parte das escolhas do agora treinador do Bayern Munique, Niko Kovač. Já quando falamos de Europeus, a história é outra: Kalinic fez efetivamente parte dos conjuntos, mas sem grande alarido a nível de futebol jogado. No seu currículo contam-se as presenças nos Euros 2008 (1 jogo), 2012 (não jogou) e 2016 (1 jogo). Ainda assim, é justo dizer que fez parte do plantel que interrompeu o recorde de invencibilidade da Espanha em França (de calcanhar), e esteve presente na derrota frente ao Portugal Campeão Europeu. No entanto, apesar de não ser primeira opção de vários técnicos da seleção nacional do seu país, garantiu 42 chamadas e apontou 15 golos, segundo o site da Federação Croata.