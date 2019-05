'Kikas' obteve uma pontuação total nas duas melhores ondas de 13,46 pontos (7,33 + 6,13), ficando no terceiro e último lugar da terceira bateria desta prova em Margaret River, no Oeste australiano, atrás de Yago Dora (14,66) e Willian Cardoso (13,77), e na 33.º posição no evento.

Depois de dois anos integrado na elite mundial (2017 e 2018), Frederico Morais corre esta temporada o circuito de qualificação, tendo entrado neste campeonato no Oeste australiano do escalão máximo do surf com uma vaga para substituto por lesão, já que é um dos suplentes dada a sua classificação na última época.

‘Kikas’ ocupa atualmente o 23.º posto do circuito mundial de qualificação, que dá acesso ao principal, no qual foi 14.º em 2017 e 23.º em 2018.