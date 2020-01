O guarda-redes Rui Silva e o central Domingos Duarte foram duas ‘pedras’ fundamentais para travar o ataque do FC Barcelona, que só por uma vez conseguiu ludibriar a defesa do Granada, ao minuto 76, com Messi a finalizar uma jogada coletiva com êxito.

No entanto, o Granada pode queixar-se da arbitragem, visto que o central German Sánchez foi expulso aos 69 minutos por uma falta normal sobre Lionel Messi, que deixou a equipa em inferioridade numérico à entrada dos últimos 20 minutos.

O FC Barcelona, pelo qual se estreou o treinador Quique Setién, que rendeu no cargo Ernesto Valverde, despedido após a derrota da equipa catalã nas meias finais da Supertaça de Espanha frente ao Atlético Madrid, mantém assim a liderança do campeonato à 20ª jornada, com 43 pontos, os mesmos do Real Madrid, que segue no segundo posto, seguidos de Atlético Madrid e Sevilha, ambos com 35, terceiro e quarto classificados, respetivamente.

O Maiorca regressou aos triunfos na ‘La Liga’ sete jogos depois, ao impor-se (4-1) de forma expressiva e surpreendente na receção ao Valência, sem os portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia, e que jogaram com menos um elemento desde o minuto 51, altura em Dani Parejo recebeu o segundo cartão amarelo.

Antonio Raillo, aos sete minutos, Budimir, aos 22 e 41, e Daniel Rodriguez, aos 79, fizeram os tentos dos locais, enquanto Ferran Torres reduziu para a formação ‘che’, que é agora sétima, com 31 pontos, os mesmos da Real Sociedad. O Maiorca deixou a zona de despromoção e ocupa a 17.º posição, com 18.

Em Sevilha, o Bétis, ainda sem poder contar com o médio luso William Carvalho, venceu a Real Sociedad por 3-0, com tentos dos espanhóis Borja Iglesias (21), Joaquin (44) e Sergio Canales (90+5), que permite aos andaluzes somar 27 pontos e subir ao 11.º posto.

No Estádio de la Ceramica, o antigo avançado do Benfica Raúl De Tomás estreou-se a marcar na competição pelo Espanyol, aos 47 minutos, depois de David Lopez (cinco) ter adiantado os catalães diante do Villarreal. Santi Cazorla, aos 62, de grande penalidade, encurtou distâncias, mas não impediu a vitória dos visitantes (2-1), que viu Javi Lopez ser expulso (59).

O triunfo dá novo ânimo ao Espanyol na luta pela permanência, que se mantém em 20.º e último lugar do campeonato, mas agora com 14 pontos, os mesmos de Leganés, e a dois do Celta de Vigo, que 18.º, enquanto o ‘submarino amarelo’ segue em nono, com 28.

Em San Mamés, houve empate a um golo entre Athletic Bilbau e Celta de Vigo, mas os visitados apenas impediram a derrota na reta final do encontro, quando Raul Garcia (76), de grande penalidade, anulou a vantagem conseguida por Rapinha, aos 56. Com 30 pontos, os bascos ocupam o oitavo posto.