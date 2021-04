Lagos já estava antecipadamente no mapa das etapas do GC32 Racing Tour 2021, prestigiada competição internacional de vela.

Prevista inicialmente para a terceira de cinco paragens europeias dos catamarãs voadores, a cidade algarvia irá receber uma etapa extra, anunciou hoje a organização.

Devido à pandemia que afeta a Europa, e aos constrangimentos que dela advêm, o calendário foi reformulado e o campo de regatas da baía de Lagos passa a acolher, em dose dupla, alguns dos melhores velejadores internacionais.

Será, desta forma, palco da etapa inaugural da prova, de 30 de junho e 4 de julho e, um mês mais tarde, volta a receber os catamarãs, entre 28 de julho e 1 de agosto.

Uma notícia recebida com “particular satisfação” por parte de Hugo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Lagos, autarca que vê neste evento uma montra de promoção internacional e uma preparação para o regresso à normalidade.

“Estou certo que mais uma vez, vamos saber acolher muito bem todos os envolvidos no GC32 Racing Tour, e no final eles serão os nossos melhores embaixadores”, referiu.

Em relação às alterações de calendário levadas a cabo, Christian Scherrer, diretor do GC32 Racing Tour, acredita ser a abordagem “certa e pragmática”.

Scherrer entende que “para algumas equipas pode não ser ideal ter dois eventos no mesmo local”, mas mostrou-se grato “por ter em Lagos parceiros que estão disponíveis para nos receber duas vezes na mesma temporada”, adiantou.

Depois da dose dupla algarvia, Villasimius, no extremo sudeste da Sardenha, mantém-se no radar competitivo dos GC32, de 15 a 19 de setembro. A etapa italiana coincide com a atribuição do título mundial.

A terminar a 9.ª temporada, uma nova paragem nesta competição: mar Menor, na costa de Múrcia, em Espanha, entre 3 e 7 de novembro.

Face ao calendário apresentado em dezembro, ficaram de fora Port Camargue, no Sul de França e Riva del Garda, em Itália.