“Paulinho é reforço do Gil Vicente FC. O lateral direito, ex-AEK Atenas, assinou até ao final da temporada”, lê-se na publicação do clube de Barcelos na rede social Facebook.

Depois de ter realizado 28 jogos oficiais pelos atenienses na época 2019/20 e 10 na presente temporada, o defesa, de 29 anos, regressou a Portugal para ajudar a formação minhota a “conquistar os seus objetivos” – manutenção na I Liga – e dar “experiência” ao plantel treinado por Ricardo Soares.

“Venho com o intuito de ajudar a equipa. Tenho já alguma experiência na I Liga. Tenho muitos jogos e isso pode ser bom para ajudar os jogadores mais jovens, que não têm grande experiência aqui. Sou mais um para ajudar o Gil a conquistar os seus objetivos”, disse, num vídeo publicado pelo clube.

Grato pelo “interesse” na sua contratação, Paulinho frisou que o Gil Vicente é um “clube de família”, no qual “os jogadores são muito próximos da direção”.

“É bom ter esse ambiente aqui. Isso ajuda o jogador a estar bem. Se estivermos bem mentalmente, o rendimento do jogador dentro de campo é outro”, explicou.

O jogador reconheceu ainda que tinha “saudades” do principal campeonato português, no qual competiu ao serviço do Moreirense, nas épocas 2012/13 e 2014/15, do União da Madeira, na temporada 2015/16, no Sporting de Braga, na primeira metade de 2016/17, e no Desportivo de Chaves, emblema que representou entre 2016/17 e 2018/19.

Formado no FC Porto, antes de iniciar a carreira como futebolista profissional no Leixões, na época 2010/11, Paulinho é o terceiro reforço dos ‘galos’ no ‘mercado de inverno’, que encerra na segunda-feira, depois do guarda-redes Beunardeau, que estava sem clube, e do médio Pedrinho, oriundo do Riga FC (Letónia).