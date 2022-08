Os ‘encarnados’ isolaram-se no topo da tabela na terça-feira, com 12 pontos, graças ao triunfo caseiro tangencial (3-2) sobre o Paços de Ferreira, que ainda não somou qualquer ponto, juntamente com o Marítimo, numa partida em atraso da terceira ronda.

Com oito êxitos seguidos, entre fase preliminar da ‘Champions’ e campeonato luso, o treinador alemão do Benfica, Roger Schmidt, já só está atrás do sueco Eriksson (15 em 1982/83) em termos de melhor arranque de temporada, à frente do húngaro Bela Guttmann (sete em 1960/61) e de Cosme Damião (sete em 1916/17).

O Sporting de Braga, segundo classificado a dois pontos das ‘águias’, empatou em casa na jornada inaugural com o vice-campeão, Sporting, mas somou depois três triunfos consecutivos, tendo agora pela frente, sábado, um ‘dérbi minhoto’ em receção ao oitavo classificado, Vitória de Guimarães.

Ainda na sexta-feira, os ‘leões’, após derrotas em casa diante do recém-promovido Desportivo de Chaves (2-0) e na visita ao campeão, FC Porto (3-0), buscam três pontos que os recoloquem mais acima do que o atual 13.º lugar, já a oito pontos do topo, no recinto do quinto posicionado, Estoril Praia.

Porém, numa das outras três vezes no seu historial que o Sporting perdera oito pontos à quarta jornada do campeonato viria a celebrar o título nacional, na época de 2001/02, a última ‘festa’ em Alvalade até ao êxito do atual treinador, Ruben Amorim, em 2020/21.

Na quarta ronda, os ‘dragões’ também sofreram um duro revés, na visita a outro recém-promovido, o Rio Ave (3-1), e vão procurar ‘passar a fatura’, sábado, na visita ao Gil Vicente, 12.º colocado.

Com o treinador ‘azul-e-branco’, Sérgio Conceição, há seis épocas no principal lugar do banco de suplentes, o FC Porto só em duas ocasiões não respondeu a uma derrota com um triunfo: em 2019/20, batidos por Gil Vicente e Krasnodar, e em 2020/21, com derrota frente ao Marítimo e empate diante do Sporting.

Na cauda da tabela, Marítimo e Paços de Ferreira buscam os primeiros pontos no domingo e na segunda-feira, respetivamente em visitas ao Santa Clara (16.º), que ainda não venceu, e ao Boavista (oitavo).

Esta quinta jornada vai ser encerrada com a receção do Desportivo de Chaves (sexto) ao Rio Ave (14.º), pelas 21:15 de segunda-feira.

Programa da quinta jornada:

– Sexta-feira, 02 set:

Benfica — Vizela, 19:00

Estoril Praia — Sporting, 21:15

– Sábado, 03 set:

Sporting de Braga – Vitória de Guimarães, 18:00

Gil Vicente – FC Porto, 20:30

– Domingo, 04 set:

Casa Pia — Arouca, 15:30

Santa Clara — Marítimo, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa)

Portimonense — Famalicão, 20:30

– Segunda-feira, 05 set:

Boavista – Paços de Ferreira, 19:00

Desportivo de Chaves – Rio Ave, 21:15

