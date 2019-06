Os ingleses ainda se adiantaram no marcador aos 32 minutos, através de Marcus Rashford, na conversão de uma grande penalidade, mas a Holanda igualou e levou o encontro para prolongamento com um golo de Matthijs de Ligt, aos 73. Kyle Walker, aos 97, este na própria baliza, e Quincy Promes, aos 114, anotaram os golos que deram o triunfo à 'laranja mecânica'.

Na final, a equipa holandesa vai defrontar Portugal, que na quarta-feira venceu a Suíça por 3-1, em jogo agendado para as 19:45, no estádio do Dragão, no Porto, sendo que, mais cedo, às 14:00, Suíça e Inglaterra disputam o terceiro lugar, em Guimarães.