O treinador Bruno Lage prescindiu dos dois futebolistas que tinham integrado a convocatória para o Bessa, mas que acabaram por não constar na ficha de jogo e ir para a bancada, num jogo em que o Benfica venceu o Boavista para a I Liga, por 4-1.

Para a despedida das ‘águias’ da Liga dos Campeões, com a receção aos russos do Zenit a partir das 20:00, o técnico benfiquista chamou 18 jogadores, aqueles que estiveram na ficha de jogo no Bessa.

De fora continuam Rafa Silva e André Almeida, a recuperarem de lesões, bem como o médio David Tavares.

O internacional suíço Haris Seferovic, que no Bessa entrou aos 82 minutos depois de ter estado quase um mês lesionado, voltou novamente a ser chamado por Bruno Lage.

As ‘águias’ estão obrigadas a vencer hoje o Zenit por 2-0 ou por três ou mais, se sofrerem um golo – o que desempataria o confronto com os russos -, ou até por 1-0, mas apenas se o Lyon perder na receção ao Leipzig, para garantirem o terceiro lugar no grupo G e a ida à Liga Europa.