"Tem sido uma adaptação e um conhecer de ideias que são positivas. Tentamos interiorizar as ideias e as mensagens do ‘mister’ e também conhecer-nos da melhor maneira. Têm sido positivos estes primeiros tempos", assegurou, falando sobre o trabalho do técnico holandês.

O Sporting ocupa o segundo lugar no Grupo E, com sete pontos, mais quatro do que o Vorskla Poltava e do que o Qarabag, empatados no último posto com três pontos, com uma vitória a garantir a qualificação para a próxima fase, na qual já figura o Arsenal, que lidera com 10 pontos, mas o empate poderá bastar caso os ingleses vençam os ucranianos.

Os métodos de Keizer estão a ser assimilados, pelo que “poderá começar a surgir uma ou outra diferença” na forma de atuar.

“Com o tempo, as ideias serão cimentadas. Mais importante é a responsabilidade que existe, é a grandeza do clube que representamos. Vamos entrar no jogo cientes do que queremos fazer, vencer”, vincou.