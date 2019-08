O português João Félix, que trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid, integra no sétimo posto a lista dos jogadores mais votados, numa eleição em que participaram os 48 treinadores dos clubes que jogaram a fase de grupos e 55 jornalistas.

Eden Hazard, de 29 anos, um dos principais obreiros do sucesso da equipa inglesa do Chelsea, vencedora da Liga Europa, sucede ao francês Antoine Griezmann (FC Barcelona), distinguido em 2018, na altura ao serviço do Atlético de Madrid.

A recuperar de uma lesão numa perna, Hazard ainda não se estreou pelo Real Madrid.

O médio competia para a atribuição do galardão com o ex-colega do Chelsea Olivier Giroud, de 32 anos, e Luka Jović, de 21, agora companheiro de equipa no Real Madrid, mas que na última temporada representou os alemães do Eintracht Frankfurt.

Eden Hazard esteve em evidência na última final da Liga Europa, em Baku, no Azerbaijão, ao assistir e marcar por duas vezes na goleada por 4-1 infligida ao Arsenal.