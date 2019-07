"A finalização é um processo natural de treino. Ficaria preocupado se não tivéssemos conseguido tirar cruzamentos, criar oportunidades de golo. Os índices estão adequados à altura da época. Em termos defensivos, também podemos ser mais fortes", disse.

À espera de "um ambiente interessante" no seu primeiro jogo oficial como técnico do Vitória no D. Afonso Henriques, o treinador antecipou que a Jeunesse Esch tanto pode jogar em 5x3x2, o sistema tático que esperava na primeira mão, e o 5x4x1, modelo realmente utilizado, que dificultou a "superioridade" vitoriana nas alas.

Além de Wakaso, André André, Ola John e Aziz, jogadores ausentes dos relvados desde o início da época, Ivo Vieira também não vai contar com Mikel, médio com lesão muscular na coxa direita, e tem ainda Joseph em dúvida, mas disse confiar no desempenho dos elementos disponíveis.

"A cada dificuldade, vamos ser mais fortes e competitivos. Há um leque de jogadores impedidos por lesão, mas temos de ir para a guerra com aquilo que temos. Os [jogadores] que estão darão uma resposta cabal no jogo", anteviu.

Ao lado de Ivo Vieira, o extremo Rochinha reconheceu as "qualidades" da turma luxemburguesa, mas considerou que o Vitória tem capacidade para "criar mais oportunidades" do que na primeira mão, "concretizá-las" e seguir para a terceira pré-eliminatória, na qual pode defrontar o Ventspils (Letónia) ou o Gzira United (Malta).

O Vitória de Guimarães recebe a Jeunesse Esch, do Luxemburgo, num jogo agendado para as 20:00 de quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem do russo Vitali Meshkov.