Na primeira mão dos ‘oitavos’, o duelo entre técnicos lusos ‘caiu’ para o lado de Paulo Fonseca, que viu a ‘sua’ Roma encaminhar-se para os ‘quartos’, ao vencer por 3-0 na receção ao Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, que foi semifinalista na época passada.

Lorenzo Pellegrini, aos 23 minutos, Stephan El Shaarawy, aos 73, e Gianluca Mancini, aos 77, marcaram os golos dos romanos, que seguem em vantagem para o encontro da segunda mão, na próxima semana, no Estádio Olímpico de Kiev, depois de terem eliminado o Sporting de Braga nos 16 avos da prova.

O Tottenham, de José Mourinho, também deu um passo importante para se apurar para os quartos de final, batendo os croatas do Dinamo de Zagreb por 2-0, em Londres.

Em vésperas do dérbi londrino com o Arsenal, para a ‘Premier League’, os ‘spurs’, vencedores da Taça UEFA em 1972 e 1984, voltaram a contar com a pontaria afinada do goleador Harry Kane, autor dos dois tentos do triunfo, aos 25 e 70 minutos.

Já o Olympiacos, treinado por Pedro Martins e com os internacionais lusos José Sá e Bruma de início, perdeu em casa com o Arsenal, por 3-1, numa reedição do duelo dos 16 avos de final da temporada passada.

O dinamarquês Martin Odegaard colocou o Arsenal na frente, aos 34 minutos, mas o marroquino Youseff El Arabi empatou o encontro, aos 58, antes de Gabriel Magalhães, aos 79, e Mohamed Elneny, aos 85, assegurarem o triunfo dos londrinos, ‘carrascos’ do Benfica na ronda anterior da competição.

Tal como sucedeu há um ano, os gregos partem em desvantagem para a segunda partida, embora agora a tarefa seja claramente mais complicada, já que, em 2019/20 perderam por 1-0 em Atenas, para depois vencerem por 2-1 em Londres, após prolongamento.

A primeira participação do Granada nas competições europeias parece longe de estar terminada, face a mais um triunfo, desta feita em casa, diante do Molde, por 2-0, numa partida na qual Rui Silva e Domingos Duarte foram titulares nos andaluzes.

Após ter eliminado o favorito Nápoles nos 16 avos de final, o Granada pode estar em vias de seguir para os ‘quartos’, graças aos golos de dois ‘veteranos’, Jorge Molina (38 anos) e Roberto Soldado (35), que marcaram aos 26 e 76 minutos, respetivamente.

Nos primeiros quatro jogos dos ‘oitavos’, o Manchester United cedeu um empate 1-1 na receção ao AC Milan, mesmo resultado que se verificou no Slavia de Praga-Rangers, enquanto o Ajax venceu o Young Boys por 3-0 e o Villarreal superou o Dinamo de Kiev por 2-0.

Os jogos da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa estão agendados para a próxima semana, em 18 de março.