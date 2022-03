No regresso a Paris, depois da derrota por 3-1 frente ao Real Madrid, que na quarta-feira ditou o adeus à ‘Champions’, a equipa de Maurício Pochettino regressou às vitórias na liga francesa, com golos de Kylian Mbappé, aos 24 minutos, Neymar, aos 52, e Leandro Paredes, aos 61.

O triunfo, que se seguiu ao desaire de Madrid, e à derrota frente ao Nice, deixa o PSG ainda mais confortável na liderança da Ligue 1, com 65 pontos, mais 15 do que o Nice, segundo, que no sábado empatou sem golos com o Montpellier.

Já o Bordéus, que não contou com o lateral luso Ricardo Mangas, continua ‘afundado’ na 20.ª e última posição, com 22 pontos, tendo averbado a oitava derrota nos últimos 11 jogos para o campeonato.

O encontro ficou marcado pelo coro de assobios a quase todos os jogadores da equipa de Paris, enquanto era anunciado o ‘onze’ inicial, do qual fizeram parte os internacionais portugueses Nuno Mendes e Danilo Pereira.

A claque mais radical do clube parisiense exibiu tarjas contra a direção liderada pelo catari Nasser Al-Khelaifi e exigindo a demissão do diretor desportivo, Leonardo.