O Belenenses garantiu a concessão da Sala de Bingo por mais 10 anos, até 2030.

Numa nota escrita pela Direção do Clube de Futebol “Os Belenenses”, informa que, no passado dia 18 de junho, o “Estado Português, por intermédio da Secretaria de Estado do Turismo, concessionou ao consórcio integrado pelo clube e pela sociedade “Números Combinados”, após assinatura do contrato de concessão, a exploração da sala de Bingo do Belenenses para os próximos dez anos”.

A exploração da Sala de Jogo de Bingo, na Avenida João Crisóstomo, em Lisboa, poderá “ser renovada por mais 10 anos se for essa, em 2030, a intenção deste consórcio”, acrescenta. Para além de “importante fonte de receita”, esta renovação é “mais um passo determinante para salvaguardar a sustentabilidade financeira do clube”, sublinha.

A reabertura ao público “está prevista já para o mês de julho, em dia ainda a definir”, decorrendo até lá a execução de um “plano relativo ao equipamento de jogo e ao espaçamento entre jogadores, de modo a assegurar o cabal cumprimento de todas as recomendações de segurança que defendam a saúde dos clientes e dos trabalhadores”, descreve.

Congratulando-se por ter salvaguardado os postos de trabalho “dos trabalhadores que naquela sala exercem funções”, a direção do Clube de Futebol “Os Belenenses”, presidido por Patrick Morais de Carvalho, recorda que no final de 2014, o clube estava “na iminência de perder a concessão de exploração de jogo do bingo, que expirava em Março de 2016, bem como a própria sala situada na Av. João Crisóstomo, cuja renovação de arrendamento estava longe de estar assegurada”, finaliza.