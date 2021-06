O compromisso foi hoje assinado em Budapeste, no decorrer do congresso da modalidade, que reelegeu o romeno Marius Vizer para mais um mandato à frente do organismo, e que antecede os Mundiais na capital húngara, com início no domingo.

O estádio universitário será o palco dos Mundiais de veteranos entre 21 e 24 de outubro, enquanto os Mundiais de Kata serão no mesmo local, entre 26 e 27 do mesmo mês.

“Quero agradecer a Portugal pela iniciativa. Estou convencido de que, juntos, podemos organizar uma grande competição. O mundo dos veteranos e dos Kata são uma grande promoção para o nosso desporto, mostrando que todos fazem parte da família”, comentou o presidente da Federação Internacional.

Do lado da Federação Portuguesa, Jorge Fernandes lembrou o recente sucesso dos Europeus de Judo em Lisboa, em abril, num ano em que esta cidade portuguesa é a capital europeia do desporto.

“Infelizmente, as competições [de veteranos e kata] foram adiadas várias vezes nos últimos meses, mas hoje acreditamos que estamos preparados para as receber e assim o faremos”, disse o dirigente em relação aos eventos, inicialmente previstos para Cracóvia em 2020, e também já este ano, e que foi sucessivamente adiado devido à pandemia da covid-19.