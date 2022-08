A excentricidade do ex-guarda-redes Bruce Grobbelaar é desde há muito conhecida, tanto quando ainda jogava, como já fora das quatros linhas. Agora foi conhecida mais uma, quiçá a mais surrreal. Em entrevista à revista FourFourTwo, o antigo atleta do Liverpool, entre outros, reconheceu que despejou uma garrafa cheia de urina nos postes e barra das balizas de Anfield Road.

Tudo terá acontecido em 2019, quando foi convidado para um jogo entre empresas no estádio do Liverpool. Com raízes africanas, nasceu no Zimbabué, Grobbelaar contou que foi naquele continente que aprendeu esta "tradição".

"Em África, se o relvado estivesse amaldiçoado, urinava-se nos postes. Quando voltei para viver em Inglaterra, pediram-me para ir a um jogo de empresas, em Anfield. Tinha contado a história ao Tage Herstad, que me tinha convidado para o jogo, e ele disse 'Bruce, tens de fazer isso'", começou por dizer, que inicialmente não percebeu o 'recado'.

"Eu disse 'Sim, vou jogar bem'. Ele respondeu 'Não, tens de levantar a maldição'. Por isso, urinei numa garrafa e despejei-a nos postes e nas barras de ambas as balizas e defendi um penálti, em Anfield Road End. Depois, os reds entraram numa série invencível, em Anfield, e conquistaram a Premier League", revelou o antigo jogador.